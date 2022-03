Unter der Lupe - Die politische Kolumne Weniger Autofahren gegen den Putins Krieg?

Die Folgen des Krieges in der Ukraine spüren wir an vielen Stellen. Da sind die Zehntausenden von Flüchtlingen, die mit großer Hilfsbereitschaft aufgenommen werden. Oder die 100 Milliarden Euro, die jetzt die Bundeswehr wieder flottmachen sollen. Oder an der Tanksäule, wo Benzin- und Dieselpreise neue Höhen erklimmen. Da bezahlen wir den Preis für unsere Freiheit. Schon mit weniger Autofahren würden wir nicht nur Geld sparen, sondern etwas gegen den Krieg und für den Klimaschutz tun.