Benzinpreisschwankungen Mineralölkonzerne: "Umsatzsteigerungen sind keine Krisengewinne“

Nur fünf große Konzerne dominieren den Kraftstoff-Markt in Deutschland. Conoco Philips (Jet) und Exxon Mobil (Esso), beide mit Sitz in den USA, die britischen Firmen Shell und BP (Aral) sowie Total aus Frankreich. Von der Ölförderung über die Raffinerien bis zur Zapfsäule ist alles in ihrer Hand. Alle haben in diesem Jahr satte Gewinne gemacht. Den Vorwurf, sie würden die Ölkrise auf Kosten der Bürger ausnutzen, weisen sie aber von sich.