Die CDU hatte die Wiederholungswahl in Berlin am 12. Februar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten hatten mit 53 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen.



Nach der Wahl hatten die Parteien in Sondierungsgesprächen mögliche Koalitionen ausgelotet. Die CDU sprach je dreimal mit SPD und Grünen. SPD, Grüne und Linke kamen ebenfalls dreimal zusammen.