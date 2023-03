Das Führungsgremium folgte mit dem Beschluss einer Empfehlung ihrer Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Unter dem Strich habe es in den Sondierungsgesprächen mehr Schnittmengen mit der CDU als mit den bisherigen Partnern Grüne und Linke gegeben, sagte die amtierende Regierende Bürgermeisterin im Anschluss an die Abstimmung. Als Beispiele nannte sie eine "funktionierende Stadt", Wohnungsbau oder Ordnung und Sicherheit. Außerdem wollten SPD und CDU das aktuell befristete 29-Euro-Monatsticket beibehalten.

"Wir tun das aus Verantwortung für Berlin", so Giffey zum Vorgehen der SPD. Es bestehe die Hoffnung auf einen wirklichen Neubeginn. Sie sei "zutiefst überzeugt, dass dieser Weg richtig ist", sagte Giffey im Kurt-Schumacher-Haus.

Zudem gebe es mit der CDU einen klaren Wahlsieger . Dem müsse Rechnung getragen werden. Giffey erklärte, sie sei bereit, in einer CDU-geführten Landesregierung als Senatorin weiterzuarbeiten.

Landesvorsitzender Saleh kündigte harte Verhandlungen mit der CDU an. Zu den Ergebnissen soll es einen Mitgliederentscheid geben.

Der CDU-Landesvorstand will morgen über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen entscheiden. Nach RBB-Informationen wird Spitzenkandidat Kai Wegner seiner Partei vorschlagen, das SPD-Angebot anzunehmen. Damit deutet sich in der Hauptstadt ein Machtwechsel an. Sollte Schwarz-Rot klappen, würde Wegner neuer Regierender Bürgermeister. Bislang regierte die SPD gemeinsam mit Grünen und Linken unter Führung von Franziska Giffey.