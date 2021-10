Die Landeswahlleitung will beim Berliner Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September einlegen. Landeswahlleiterin Petra Michaelis erklärte, in zwei Wahlkreisen habe es Wahlrechtsverstöße gegeben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten. Insgesamt seien in 207 Wahllokalen Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Dazu zählten fehlende oder falsche Stimmzettel sowie lange Warteschlangen.