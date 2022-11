Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den zwölf Bezirksparlamenten vom September 2021 müssen flächendeckend wiederholt werden. "Die verbundenen Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen werden im gesamten Wahlgebiet für ungültig erklärt", sagte die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtshofs, Ludgera Selting, am Mittwoch bei der Entscheidungsverkündung. Zur Begründung der Entscheidung sagte Selting, die Wahlen seien unzureichend vorbereitet worden. Die Anzahl der Wahlfehler sei in der Geschichte der Bundesrepublik wohl einzigartig. Die Richterin sprach von schweren systemischen Mängeln bei der Wahlvorbereitung.



Bei dem Urnengang war es zu zahlreichen Pannen gekommen. Teilweise hatten Wahllokale länger geöffnet, es gab lange Schlangen vor den Wahllokalen und es gab fehlende oder falsche Wahlunterlagen. Dazu kam, dass viele Wahlen am selben Tag stattfanden: der Bundestag und die zwölf Bezirksparlamente wurden neu gewählt – hinzu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Außerdem fand auch der Berlin-Marathon statt, der zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte.