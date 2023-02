Von den Wahlpannen in Berlin war auch die Bundestagswahl betroffen. Anders als beim Abgeordnetenhaus entschied auf Bundesebene das Parlament selbst über die Wahlwiederholung. Erneut abgestimmt werden soll demnach in 431 der rund 2.300 Wahlbezirke. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest, da gegen die Entscheidung des Bundestages mehrere Beschwerden am Bundesverfassungsgericht vorliegen. So will die AfD eine berlinweite Wiederholung der Wahl erreichen, die Union laut früheren Mitteilungen eine Wiederholung in etwa der Hälfte der Wahlbezirke.