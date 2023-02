Nach der Wahlwiederholung in Berlin will der Wahlsieger CDU mit beiden Zweitplatzierten weitere Sondierungsgespräche führen. Nach der ersten Sondierungsrunde kündigte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner weitere Gespräche sowohl mit SPD als auch den Grünen an. Das nächste Treffen mit der SPD sei schon am Montag geplant, am Mittwoch wolle man dann wieder mit den Grünen zusammenkommen.