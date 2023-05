Simon Gauseweg ist Völkerrechtler an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und erklärt es an zwei Beispielen: "Diese internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine ist eingegliedert in die ukrainischen Streitkräfte. Im Unterscheid dazu muss man insbesondere von der berühmten Wagner-Gruppe unterscheiden. Mein letzter Stand ist, dass die Wagner-Gruppe offiziell gar nicht existiert und solche paramilitärischen Organisationen in Russland offiziell illegal sind." Dann müsste man davon ausgehen, dass – wenn sich Deutsche der Wagner-Gruppe anschlössen – sich dafür die "Bundesanwaltschaft mindestens am Rande interessiert".