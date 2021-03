Seinen Fokus legt der Bundesarbeitsminister auf die vereinfachten Gründungsvorgaben von Betriebsräten. Ihm sei klar, dass es nicht selten Mut erfordere, als Arbeitnehmer so einen Schritt zu gehen, aber er wolle allen Beschäftigten den Rücken stärken, solch einen Schritt zu vollziehen, bekräftigt Heil. Der Gesetzentwurf sieht dabei beispielsweise vor, Mitarbeitern einen besonderen Kündigungsschutz zu gewährleisten, sollten sie sich gerade in den Vorbereitungen für Betriebsratsgründungen befinden.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt sieht dagegen in dem geplanten Gesetz einen "Meilenstein für mehr Mitbestimmung im Handwerk". Gerade in kleinen Betrieben in Bauwirtschaft und Gebäudereinigung haben Beschäftigte noch Angst vor der Gründung eines Betriebsrats. Nach Angaben der Gewerkschaft haben im Osten nur 11 Prozent der Unternehmen in der Bauwirtschaft eine Arbeitnehmervertretung.