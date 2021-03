Viele Menschen wüssten nicht, was das BBK eigentlich macht, gab Seehofer am Mittwoch zu. Die Behörde will daher mehr in direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern treten, zum Beispiel mit einer Service-Hotline für Fragen zur persönlichen Notfallvorsorge. Außerdem will das BBK in Zukunft Ansprechpartner sein für Menschen, die in Krisen unterstützen wollen und für diese den Kontakt zu Hilfsorganisationen herstellen.