Tanken ist simpel: an der Tankstelle den jeweiligen Kraftstoff ins Auto füllen und anschließend an der Kasse oder einem Bezahlterminal bezahlen – gerne auch mit Giro- oder Kreditkarte.

Für E-Autofahrer gestalte sich die Situation beim Aufladen komplizierter, sagt Gregor Kolbe, Referent für Verkehrsmärkte bei der Verbraucherzentrale: "Momentan haben wir die Situation, dass es sehr viele Ladesäulenbetreiber und auch sogenannte Elektromobilitätsprovider gibt, also die Ladestrombetreiber. Die geben ihre Apps, ihre Ladekarten raus – da gibt es eine Fülle an Angeboten. Das Problem ist, dass man nicht an allen Ladesäulen mit allen Apps und Ladekarten laden kann."