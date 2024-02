Die geplante Bezahlkarte für Asylbewerber sorgt für Krach in der Ampel-Koalition. Knackpunkt ist die Frage, ob für die Einführung der Karte eine bundesgesetzliche Regelung nötig oder zumindest sinnvoll ist. SPD und FDP sind dafür, die Grünen dagegen halten die bereits geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen für ausreichend.

Am Wochenende mischte sich auch FDP-Chef Christian Lindner in die Debatte ein. Er sagte dem "Münchner Merkur": "Der Widerstand der Grünen gegen eine Verabredung in der Regierung und mit den Ländern kommt überraschend. Die Grünen dürfen einen Konsens aller demokratischen Parteien nicht gefährden."