Das funktioniert so: Die Geflüchteten kaufen bei einem Supermarkt, zum Beispiel Aldi oder Rewe, einen 50 Euro Gutschein mit ihrer Bezahlkarte. Diesen Gutschein können sie dann bei den Aktionsbündnissen gegen Bargeld tauschen. In Erfurt geht das beispielsweise in einem Café, das die Aktion unterstützt. In Bayern stellen auch Parteien ihre Büros zur Verfügung: In Regensburg gibt es Tauschaktionen in der Kreisgeschäftsstelle der Grünen, in München im Büro der Linken.