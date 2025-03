BUndesgerichtshof Bundeskartellamt darf Apple schärfer kontrollieren

Das Bundeskartellamt darf den US-Technologiekonzern Apple schärfer kontrollieren. Wie der Bundesgerichtshof am Dienstag in Karlsruhe entschied, ist Apple ein Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb. Der BGH gab damit dem Bundeskartellamt in seiner Bewertung recht. Die Bonner Behörde kann den Tech-Konzern damit strenger kontrollieren. (Az. KVB 61/23)