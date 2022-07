"Mir fehlt die Fantasie", sagt FDP-Chef Christian Lindner vor der Bundestagswahl, als er nach einem Bündnis mit SPD und Grünen befragt wird. Was folgt ist ein Selfie und sieben Monate gemeinsames Regieren. In dieser Zeit sind die Ampelpartner nicht bei all ihren Vorhaben so schnell vorangekommen, wie es sich der ein oder andere wünschen mag.