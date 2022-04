Doch das ist aus Sicht der Grünen nicht die schwerwiegendste Entscheidung, die sie in den vergangenen Wochen mittragen mussten. Dass die Partei der Friedensbewegung einem milliardenschweren Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr zustimmt, hätte vor dem Krieg in der Ukraine wohl niemand für möglich gehalten. Zumindest hätte dies zu einem lauten Aufschrei an der Basis geführt. Doch der Protest bleibt aus, so dass Lang und Nouripour bislang noch nicht als Mittler zwischen Regierung, Partei und Basis gefordert sind. Ihre Bewährungsprobe haben beide damit wohl noch vor sich.