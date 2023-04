"Bild"-Chefredakteurin Marion Horn hat ihren Chef, den Springer-Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner, zu einer Entschuldigung für mutmaßlich von ihm in der Vergangenheit getätigte umstrittene Äußerungen aufgefordert. In einem auf der "Bild"-Webseite veröffentlichten Kommentar schrieb Horn: "Ja, Mathias Döpfner hat Sätze gesimst, die so wie sie dastehen, absolut nicht in Ordnung sind. Aber das ist nicht, was wir bei 'Bild' oder in diesem Verlag denken. Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!"