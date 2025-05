Von sieben angefragten mitteldeutschen Städten gibt es nur eine Stadt, die noch nicht mit Fotoautomaten in den betreffenden Ämtern ausgestattet ist. In Zeitz in Sachsen-Anhalt gibt es noch keine Möglichkeit, das Lichtbild vor Ort im Bürgerbüro zu erstellen. "Daher müssen sich Bürgerinnen und Bürger, welche ein Ausweis- oder Passdokument beantragen wollen, vorab um die Beschaffung eines digitalen Lichtbildes kümmern", schreibt die Pressevertretung der Stadt. Grund dafür sind Lieferverzögerungen der neuen Automaten.