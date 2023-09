Am Samstag soll in größeren deutschen Städten für eine bessere Kita- und Schulbildung demonstriert werden. Ab Mittag und dem frühen Nachmittag sind Kundgebungen auch in Ostdeutschland angemeldet – in Leipzig, Halle, Erfurt, Chemnitz und Potsdam. Außerdem gibt es neben der Hauptveranstaltung in Berlin noch Proteste in zwölf anderen größeren deutschen Städten.