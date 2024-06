Die Bildungsstätte Anne Frank ruft die demokratischen Parteien angesichts vermehrter rechtspopulistischer und rechtsextremer Inhalte auf der Videoplattform TikTok zum Handeln auf. Wie die Direktorin der Bildungsstätte, Deborah Schnabel, am Dienstag in Frankfurt am Main, mitteilte, hat sich auf der Internetplattform ein mediales Paralleluniversum gebildet, das massiv rechtsextreme, menschenfeindliche, rassistische und antisemitische Inhalte verbreitet.