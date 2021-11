Zum 30. Jahrestag der Verabschiedung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes hat die ehemalige Behördenchefin Marianne Birthler die Bedeutung des damaligen Beschlusses betont. Sie sagte am Sonntag dem MDR, so etwas sei ja zuvor noch nirgendwo passiert, dass die Akten einer Geheimpolizei in der Diktatur nicht vernichtet oder versteckt, sondern geöffnet wurden.