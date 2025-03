In Deutschland liegt Bildung in der Kompetenz der Länder. Bundeseinheitliche Regeln können daher nicht einfach beschlossen werden. Aus Baden-Württemberg und Hessen waren zuletzt Vorstöße gekommen, die private Handynutzung an Schulen einzuschränken. Auch die neue Regierung in Thüringen plant Einschränkungen an Grundschulen. Andere Bundesländer überlassen es den Schulen selbst, über ihr Hausrecht die Nutzung von Smartphones zu regeln.