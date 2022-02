Der Satiriker und TV-Moderator Jan Böhmermann ist mit einer Verfassungsbeschwerde zu seinem Gedicht "Schmähkritik" erfolglos geblieben. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte, es nehme die Beschwerde nicht zur Entscheidung an. Zur Begründung hieß es, die Beschwerde habe keine Aussicht auf Erfolg. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

Böhmermann hatte das Gedicht am 31. März 2016 in seiner TV-Satireshow "Neo Magazin Royale" im öffentlich-rechtlichen Sender ZDFneo vorgetragen und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darin unter anderem mit Sex mit Tieren in Verbindung gebracht.



Dieser ging dagegen juristisch vor. Das Landgericht Hamburg und das Hanseatische Oberlandesgericht verboten 18 von 24 Zeilen des Gedichts in den Jahren 2017 und 2018. Sie erklärten, die betreffenden Passagen enthielten schwere Herabsetzungen, für die es in Person und Verhalten Erdogans keinerlei tatsächliche Anhaltspunkte gebe.