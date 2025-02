Verbraucher haben das Recht zu erfahren, wie ihre Kreditwürdigkeit berechnet wird. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Der Bonitätswert wird von Wirtschaftsauskunfteien wie der Schufa ermittelt und soll Banken und anderen Vertragspartnern helfen, die Kreditwürdigkeit einzuschätzen.

Der EuGH erklärte, Verbraucher hätten das Recht, zu erfahren, wie die sie betreffenden Entscheidungen zustande kämen. Die betroffenen Personen müssten nachvollziehen können, welche ihrer Daten in dem automatisierten Verfahren verwendet werden. Eine bloße Übermittlung eines Algorithmus stelle keine ausreichend präzise und verständliche Erläuterung dar, hieß es in einer EuGH-Mitteilung. Es könnte aber unter anderem ausreichen, mitzuteilen, in welchem Maß andere Daten zu einem anderen Ergebnis geführt hätten.