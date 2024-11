Zwei Monate nach Landtagswahl SPD und BSW einigen sich auf Koalitionsvertrag in Brandenburg

Die Landtagswahl am 22. September hatte die SPD knapp vor der AfD gewonnen. Daneben zogen außerdem nur noch das BSW und die CDU in den Landtag ein. Nur eine Koalition aus SPD und BSW hat im Landtag eine realistische Mehrheit, weil keine Partei mit der AfD koalieren will. In Thüringen präsentierten CDU, BSW und SPD am Freitag einen Koalitionsvertrag.