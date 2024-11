Der Bundeskanzler kündigte in einem Statement nach dem Bruch an, er wolle zunächst bis Ende des Jahres bestimmte Gesetzesvorhaben durch den Bundestag bringen, unter anderem zur Stabilisierung der Rente sowie Sofortmaßnahmen für die Industrie. Dafür wolle er das Gespräch mit Oppositionsführer und CDU-Fraktionschef Friedrich Merz suchen. In der ersten Sitzungswoche des Bundestags im neuen Jahr will Scholz dann die Vertrauensfrage stellen.