Russischer Lieferstopp Diskussion um Gas-Priorisierung für Privathaushalte

Hauptinhalt

Noch ist unsicher, ob Russland nach Ende der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 ab Donnerstag wieder Gas liefert. Über die Folgen eines anhaltenden Gasstopps wird jedoch bereits intensiv diskutiert. Am Mittwoch will Brüssel einen Gasnotfallplan vorlegen. In dem Papier stellt die Kommission unter anderem die Vorzugsbehandlung privater Haushalte infrage. Bei vielen deutschen EU-Parlamentariern kommt dies nicht gut an.