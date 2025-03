Hier wird erklärt, woher die zusätzlichen Stimmen kommen, die das BSW nach Prüfung der Auszählungen bekommen hat.

Fehler dieser Art seien völlig erwartbar, erklärt Wahlrechtsexperte Zicht.

Trotzdem wird bei knappen Wahlergebnissen nicht automatisch neu ausgezählt.

Woher kommen plötzlich noch so viele Stimmen?

Um das zu verstehen, muss man sich den Stimmzettel genauer ansehen und sich vor Augen führen, wie die Auszählung läuft. Am Wahltag werden die Stimmen für die einzelnen Parteien als Päckchen zusammengeschnürt und beschriftet. Davon liegen dann vielleicht zehn auf dem Tisch, auf einem steht: "SPD / 200 Stimmen". Und dann passiere Folgendes, erklärt Wilko Zicht, Mitbegründer von Wahlrecht.de: "Dann übertragen die Wahlhelfer die sogenannte Schnellmeldung. Da müssen sie – das sagt schon der Begriff – schnell sein, weil das Wahlergebnis so schnell wie möglich gemeldet werden soll."

Dazu nehmen sich die Wahlhelfer einen Stapel nach dem anderen vor und übertragen das Ergebnis auf eine Liste, die aussieht wie der Stimmzettel. Dort stehen die Parteien, die bei der letzten Wahl wenig Stimmen hatten – ganz kleine und ganz neue wie das BSW, das 2021 noch gar nicht dabei war – weit unten. Vor allem in diesen Bereichen der Liste verrutscht bei der Übertragung manchmal etwas. "Wenn dann ein Stapel gar nicht dabei ist, weil die Partei null Stimmen hat – und das passiert natürlich hinten bei den kleinen Parteien häufiger –, dann übersehen das einige Wahlhelfer. Vielleicht jeder hundertste Wahlvorstand übersieht das und trägt deswegen die Stimmenzahl von dem nächsten Stapel versehentlich eine Zeile zu weit oben ein. Dann ist diese Schnellmeldung falsch. Die fließt aber in das Wahlergebnis ein, das am Sonntagabend von der Bundeswahlleiterin verkündet wird."

Das war das Ergebnis, bei dem dem BSW etwa 13.000 Stimmen bis zur Fünf-Prozent-Hürde gefehlt haben. Das sei auch in der Partei aufgefallen, sagt der BSW-Chef in Thüringen, Steffen Schütz. "Wir haben einerseits in den Wahlkreisen geschaut und wir haben unsere Mitglieder – viele waren ja bei den Auszählungen dabei – gefragt, ob es Anomalien gab. Also zum Beispiel: Gibt es Wahlkreise, wo wir weit unter Durchschnitt abgeschnitten haben? Hat die Partei, die über uns [auf der Liste] gestanden hat, nämlich Bündnis Deutschland, überdurchschnittlich viele Stimmen bekommen? Und da sieht man Anomalien, das ist ein Indikator."