Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Nach der Bundestagswahl Thüringer BSW vor neuen Herausforderungen

Hauptinhalt

25. März 2025, 05:00 Uhr

Am Dienstag konstituiert sich in Berlin der neue Bundestag. Das BSW, das in Thüringen in Regierungsverantwortung steht, hat den Einzug ins Berliner Parlament hauchdünn verpasst. Welche Folgen hat das für den Thüringer Landesverband? Landesvorsitzender Steffen Schütz und Finanzministerin Katja Wolf stehen vor neuen Aufgaben und einer erhöhten Verantwortung. Offen bleibt weiter die Frage nach der Mitgliederaufnahme.