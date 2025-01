Wahlprogramm beschlossen BSW will mit dem Thema Frieden in den Bundestag

Das BSW tritt nach seiner Parteigründung im vorigen Jahr zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl an. Der Deutschlandtrend der ARD sieht die Partei aktuell bei fünf Prozent. In Thüringen und Brandenburg ist das BSW inzwischen an den Landesregierungen beteiligt. In Sachsen ließ die Partei Sondierungsgespräche platzen.