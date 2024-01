Bislang hat das neue " Bündnis Sahra Wagenknecht " prominentere Unterstützer eher im Westen. In Ostdeutschland fehlten noch bekanntere Namen – bis auf die frühere Bundestagsabgeordnete der Linken, Sabine Zimmermann, in Sachsen und nun Katja Wolf in Thüringen . Der Übertritt der Oberbürgermeisterin von Eisenach wurde am Freitagabend bekannt.

Im Osten ging es bis dato kleinteiliger voran: Es gibt lokale, eher noch schwach vernetzte Gruppen von Unterstützern, von denen zum Teil noch unklar war, ob sich alle auch unter dem Dach einer BSW-Partei vereinen lassen.



Schwerpunkte lagen bisher im Westen von Thüringen und in West-Sachsen im Kreis Zwickau.



Angesichts dessen, was das BSW 2024 vorhat – unter anderem Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, möglicherweise auch in Brandenburg – müsste der Aufbau hier aber schnell vorankommen.



Und, wie MDR AKTUELL erfuhr, wollen gerade in Thüringen viele potenzielle Unterstützer für das BSW auch an den hier schon am 26. Mai stattfindenden Kreistags- und Stadtratswahlen teilnehmen. Sie wünschen sich klare Ansagen, möglichst schon beim 1. Parteitag in einer Woche in Berlin. In Sachsen finden die Kommunalwahlen zeitgleich mit der Europawahl am 9. Juni statt.