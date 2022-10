Die Bundesregierung hält trotz der zunehmend schwierigen Bedingungen beim Wohnungsbau an ihrem Ziel fest, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte bei der Präsentation von Ergebnissen des "Bündnisses bezahlbarer Wohnraum", es sei gerade in schwierigen Zeiten wichtig, dieses Ziel erreichen zu wollen. Denn es habe sich nichts geändert am Bedarf der Bevölkerung an bezahlbaren Wohnungen.