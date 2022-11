Damit das Bürgergeld in Kraft treten kann, ist die Zustimmung des Bundesrats nötig. Weil die Union an vielen Landesregierungen beteiligt ist, kann sie die Pläne der Ampel-Koalition in der Länderkammer blockieren. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bundesrat in einer Stellungnahme die Pläne zum Bürgergeld kritisiert. Nun soll er sich am Montag mit dem Bürgergeld befassen. Sollten die Pläne im Bundesrat keine Mehrheit finden, müssten sie in den Vermittlungsausschuss gehen.