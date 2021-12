Sozialreform Was plant die Ampel zum Bürgergeld?

Strom und Gas werden teurer, auch die Preise für Lebensmittel steigen gerade spürbar an. Die Inflationsrate stieg im November über die Fünf-Prozent-Marke. Das ist der höchste Stand seit 1992. Dazu kommen Kostenexplosionen, die alle spüren. Vor allem spüren sie jedoch all jene, die am wenigsten haben. Auch die Pandemie und die damit verbundenen Corona-Maßnahmen erhöhen den Druck auf Arbeitslosengeld-Empfängerinnen und –Empfänger.