Bürgergeld will mehr als Hartz IV 2.0 sein

Unter dem Strich räumt das geplante Bürgergeld der Ampelkoalition also auf mit einigen Fehlern des Hartz-IV-Systems. Die geplanten Erhöhungen und Vermögensabsicherungen reichen aber nur bedingt aus, damit Bezieher angesichts massiver Preisanstiege nicht mehr in die Armutsfalle geraten. Zudem wird das Bürgergeld erst noch zeigen müssen, ob es tatsächlich mehr Menschen wieder in Arbeit bringen kann als sein Vorgänger.