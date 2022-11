Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte. So muss das Scheitern des Bürgergeldes aus Sicht der heutigen Hartz-IV-Empfänger gesehen werden. Dabei hätte die von der Union ausgelöste Notbremse im Bundesrat verhindert werden können, denn sie kam keineswegs überraschend. Seit Wochen poltern CDU und CSU gegen das Bürgergeld. Mal mit mehr, mal mit weniger sachlichen Argumente. In der Ampel hat das zu teils theatralischer Entrüstung geführt. Was es aber nicht gab, war das Einsehen, dass die Reform so mit der Union nicht zu machen sein wird.