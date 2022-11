Die Union stellte ihre Zustimmung in Bundestag und Bundesrat in Aussicht. CDU und CSU hätten sich in den Beratungen mit ihrer Kritik weitgehend durchgesetzt, sagte CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin. "Die Koalition war sehr schnell und – zu meiner Überraschung – sehr weitgehend bereit, hier Kompromisse zu machen", sagte er. Als größten Erfolg der Union wertete Merz den Verzicht auf die sechsmonatige Vertrauenszeit.