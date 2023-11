Das Wohngeld wird zu einer lokalen Höchstgrenze und nach regionalen Durchschnittskosten als Zuschuss zur Bruttokaltmiete gezahlt. Für Heizung und Warmwasser gibt es einen bundesweit einheitlichen pauschalen Zuschuss. Aufgrund höherer Durchschnittsmieten in München sind die veranschlagten Wohnkosten dort teils mehr als doppelt so hoch wie in Leipzig. In Leipzig sind es bei Alleinstehenden maximal 402 Euro, in München 945 Euro. Beim Ehepaar mit zwei Kinder sind es in Leipzig maximal 777 Euro, in München fast 1.000 Euro mehr. Entsprechend wachsen die Mindestbedarfe, aber auch die Entzugsraten bei wachsenden Einkommen: In Leipzig liegen sie für Familien bei etwa 24 Prozent, in München bei über 30 Prozent.