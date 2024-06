Stübgen schloss sich damit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann an, der auf der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz in Potsdam über das Thema sprechen will. Der CSU-Politiker hatte erklärt, es sei der deutschen Bevölkerung "nicht mehr lange vermittelbar", dass mehrere zehntausend wehrpflichtige Ukrainer in Deutschland Bürgergeld bekämen.