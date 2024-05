Der Nationale Normenkontrollrat macht sich unter anderem dafür stark, bereits im Entwurfsstadium neue Gesetze zu prüfen. Zum Beispiel, welche Kosten sie verursachen, ob praxistauglichere Alternativen bestehen und ob eine digitale Ausführung möglich wäre. Wichtigste Frage: Was sind die Folgekosten, also der "Erfüllungsaufwand" eines Gesetzes? Erfüllungsaufwand bedeutet nichts weiter als: "Welcher Zeitaufwand und welche Kosten fallen für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung an, um ein Gesetz umzusetzen? Und ist der Aufwand überhaupt verhältnismäßig?"

Genau das kann Franz Richter bestätigen. Der Metzgermeister führt einen kleinen Handwerksbetrieb mit 15 Angestellten und zwei Verkaufsfilialen in Leipzig: "Hier in meinem Betrieb hängen mehr als 20 Listen, die wir jeden Tag ausfüllen. Wer hat was mit welchem Desinfektionsmittel zu welcher Uhrzeit sauber gemacht? War das Reinigungsmittel sauer oder basisch? Wie war die Temperatur im Kühlhaus, im Gefrierhaus, in der Theke – all das müssen wir zweimal täglich dokumentieren. Jetzt gerade habe ich Kochschinken im Kessel, da muss ich gleich noch die Kerntemperatur aufschreiben."