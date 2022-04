Bund-Länder-Kompromiss Zwei Milliarden Euro und bessere Leistungen für Ukraine-Flüchtlinge

Deutschland will ukrainischen Geflüchteten helfen. So viel ist klar. Heftig umstritten war jedoch die Frage, wer dabei was bezahlen soll. Am Donnerstagabend haben sich nun Bund und Länder über die Aufteilung der Kosten geeinigt. Der Bund erklärte sich bereit, in diesem Jahr zwei Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Zudem sollen die Vertriebenen künftig eine Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch erhalten und damit Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, Jobberatung oder Sprachkursen.