Bei den Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sagte Kanzler Scholz den Ländern eine weitere Beteiligung in Milliardenhöhe zu. Scholz sagte, der Bund in diesem Jahr nochmals 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Im nächsten Jahr will der Bund insbesondere für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine weitere 1,5 Milliarden Euro geben. An der Versorgung von Flüchtlingen aus anderen Ländern will sich der Bund demnach 2023 mit 1,25 Milliarden Euro beteiligen.