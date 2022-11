Entlastungspaket und Gaspreisbremse Mitteldeutsche Länder machen vor Bund-Länder-Treffen Druck

Auch bei den weiteren Streitpunkten zwischen Bund und Ländern will der Freistaat auf "konkrete Festlegungen" drängen. Die Länder kämpften dabei nicht nur für sich selbst, erklärt Schreiber: "Gerade die Flüchtlingskosten liegen zu einem großen Teil bei den Städten und Gemeinden, die an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten." Wichtig seien Entlastungen nicht nur für Bürger, sondern auch für soziale Einrichtungen. Hintergrund: Seit Wochen fordern die Krankenhäuser Entlastungen, da sie von den steigenden Energiepreisen besonders stark betroffen sind.

Im Bundesrat kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff am Freitag an, die unionsgeführten Länder würden dem 200-Milliarden-Abwehrschirm der Bundesregierung zustimmen. Den Auftritt nutzte Haseloff zugleich für Kritik am Bund: "Der Doppel-Wumms steht seit Wochen im Raum. Doch die gesamte Gesellschaft rätselt, was sich in diesem Doppel-Wumms wiederfindet", sagte Haseloff. Das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch sei auf Druck der Länder vorgezogen worden, da man endlich Planungssicherheit für die Landeshaushalte 2023 brauche.