Er wolle in Thüringen nun schauen, welche Unternehmen etwa nicht in das von Bund und Ländern auf den Weg gebrachte Raster an Hilfen passten. Für sie könne der Thüringer Hilfsschirm greifen. "Jetzt geht es um Feinarbeit."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigte sich unzufrieden über die Einigung auf ein 49-Euro-Ticket. Einerseits reichten die Regionalisierungsmittel des Bundes, mit deren Hilfe die Länder Bahn- und Busverbindungen bei den Verkehrsunternehmen bestellen, nicht aus. "Auf der anderen Seite will der Bund mit dem 49-Euro-Ticket jetzt ein neues Angebot schaffen", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach Beratungen in Berlin. "Da ist die Frage, was kommt zuerst und macht man hier nicht im Zweifel den dritten Schritt vor dem ersten."