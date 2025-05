Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung den geplanten harten Kurs gegen die unkontrollierte Einreise von Migranten verteidigt. Man müsse anerkennen, dass die "in weiten Teilen ungesteuerte Migration" die Gesellschaft in den vergangenen Jahren überfordert habe, sagte der CDU-Chef im Bundestag. "Wir haben zu viel ungesteuerte Einwanderung zugelassen und zu viel gering qualifizierte Migration in unseren Arbeitsmarkt und vor allem in unsere sozialen Sicherungssysteme ermöglicht."