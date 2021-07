Doris Drescher ist so etwas wie die Herrin über Deutschlands Autobahnen. Seit knapp anderthalb Jahren leitet sie das Fernstraßen-Bundesamt . Eine neu gegründete Behörde, welche die Bundesregierung bewusst in Ostdeutschland angesiedelt hat, konkret in Leipzig.

Doch zuletzt sei einiges dazu gekommen, sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff: "Inzwischen ist die Liste schon so, dass ich hier einen eigenen Zettel brauche. Ich lese mal vor, was wir in Sachsen-Anhalt inzwischen alles vorfinden: Das ist die Cyberagentur in Halle, da ist das Umweltdatenzentrum in Merseburg, dann haben wir die Bundeskulturstiftung in Halle und das Bundesverwaltungsamt mit einer großen Außenstelle hier in Magdeburg."