Strukturwandel Kleinere Städte im Osten sollen mehr Bundeseinrichtungen bekommen

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, nannte konkrete Fälle aus den vergangenen Jahren. Ansiedlungen wie das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel, die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement in Neustrelitz oder die neue Forschungsagentur für Transfer und Innovation (DATI) in Erfurt stärken ihm zufolge nicht nur die Region, sondern "machen Bundespolitik auch jenseits von Berlin sichtbar."