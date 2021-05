Denn gleichzeitig mit dem wegweisenden Urteil wies der Bundesfinanzhof die Klage eines Rentner-Ehepaars gegen eine doppelte Besteuerung seiner Altersbezüge in letzter Instanz ab. "Die Klage ist unbegründet, weil keine doppelte Besteuerung vorliegt", erklärte die Vorsitzende des zehnten Senats, Jutta Förster. Der BFH hatte sich in zwei Verfahren mit dem Vorwurf von zwei Ehepaaren beschäftigt, dass sie doppelt Steuern auf ihre Altersbezüge zahlen mussten. Die Vorinstanzen hatten die Klagen bereits abgewiesen – ebenfalls mit dem Hinweis, dass im konkreten Fall gar keine Doppelbesteuerung vorliege. Das zweite Urteil wird am späteren Vormittag verkündet.