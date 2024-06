Unternehmen dürfen nur dann mit dem Begriff "klimaneutral" werben, wenn sie in der Werbung selbst erklären, was dahintersteckt. Das hat am Donnerstag der Bundesgerichtshof entschieden. Vorausgegangen war ein Rechtsstreit der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs mit dem Süßwarenhersteller Katjes. Demnach darf Katjes die strittige Anzeige nicht mehr verwenden.